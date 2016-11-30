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Признано законным продление ареста Захария Калашова по кличке "Шакро Молодой"

Сюжет: Дело Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой
Контекст
Теги: Вымогательство, Московский городской суд, Захарий Калашов (Шакро Молодой), Москва, Россия
16:42 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемого в вымогательстве Захария Калашова, известного в криминальных кругах как "вор в законе" Шакро Молодой, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. 

"Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.  

Таким образом, Калашов останется под арестом до 15 декабря. 

Обвиняемый был задержан 11 июля сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а 13 июля он был заключен под стражу решением Тверского суда. Калашову предъявлено обвинение в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже высокопоставленным сотрудникам СК РФ было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Адвокат одного из фигурантов дела сообщил, что, по версии следствия, Никандров подозревается в получении взятки в 1 миллион долларов от Калашова.

Высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом: Никандров и Ламонов обратились в суд с гражданскими исками к СМИ с требованием опровергнуть размещенную в публикациях информацию о связях с Шакро Молодым.

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Признано законным продление ареста Захария Калашова по кличке "Шакро Молодой"

16:42 30/11/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемого в вымогательстве Захария Калашова, известного в криминальных кругах как "вор в законе" Шакро Молодой, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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