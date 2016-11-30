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Санкционирован домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в "Аэрофлоте"

Теги: Мошенничество, Аэрофлот, Мещанский суд Москвы, Москва, Россия
19:26 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мещанский суд Москвы санкционировал домашний арест Николая Федоренкова, фигуранта дела о мошенничестве с электроэнергией в ПАО "Аэрофлот" на 21 миллион рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Как сообщают СМИ, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении директора департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" Андрея Шарикова и учредителя компании-поставщика электроэнергии ООО "ЭнергоХолдинг" Игоря Африканова. Уже после этого дело по статье "мошенничество" было возбуждено в отношении Федоренкова, работающего энергетиком в "Аэрофлоте". Уголовные дела объединены в одно производство.

По данным следствия, сотрудники авиакомпании совместно с предпринимателями похитили деньги авиакомпании. Так, они якобы заносили данные, завышающие показатели поставленной электроэнергии, в акты первичного учета электрической энергии и мощности, акты сверки расчетов по договору электроснабжения и акты приема-передачи электрической энергии. В результате оплаты фактически не оказанных услуг "Аэрофлоту" причинен материальный ущерб в размере, превышающем 21 миллион рублей.

По данным СМИ, Федоренков частично признал вину, а его защитник накануне написал ходатайство о просьбе заключить с обвиняемым досудебное соглашение.

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Санкционирован домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в "Аэрофлоте"

19:26 30/11/2016 Мещанский суд Москвы санкционировал домашний арест Николая Федоренкова, фигуранта дела о мошенничестве с электроэнергией в ПАО "Аэрофлот" на 21 миллион рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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