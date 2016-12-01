Экс-Глава Коми Торлопов останется под домашним арестом до 6 марта

Олег Сивожелезов, РАПСИ

13:07 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы продлил до 6 марта 2017 года срок содержания под домашним арестом в отношении бывшего главы Коми Владимира Торлопова, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на 3 месяца ранее избранной меры пресечения в отношении обвиняемого.

Следователь в обоснование заявленного ходатайства отметил, что Торлопов может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства или иным путём воспрепятствовать производству по делу. По его словам, избрание более мягкой меры пересечения не сможет предотвратить возможность совершения вышеописанных действий.

Прокурор поддержала его позицию: "Заявленное следователем ходатайство прошу удовлетворить в полном объеме и продлить срок домашнего ареста обвиняемого до 6 марта 2017 года", — сказала она.

Защита в свою очередь согласилась с доводами стороны гособвинения и не стала просить суд об изменении меры пресечения на более мягкую.

В начале октября 2016 года Торлопов был заключён под домашний арест по решению Басманного суда Москвы.

Срок следствия по данному делу продлен до 18 июля 2017 года.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми и некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находится экс-глава Коми Гайзер (2010–2015). Торлопов был предшественником Гайзера на должности главы Республики (2002–2010).