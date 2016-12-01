Участница "гонок" на Gelandewagen Багдасарян оштрафована еще на 5 тыс руб

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12:58 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы обязал участницу скандальных "гонок" на Gelandewagen Мару Багдасарян выплатить еще 5 тысяч рублей за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, рассмотрел 2 административных материала в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Судья с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов в размере 4000 и 1000 рублей", — уточнил собеседник агентства. По его словам, сама Багдасарян в заседании не присутствовала, а ее интересы по доверенности представлял отец.

Таким образом, за 9 дней заседаний в мировом суде нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 144 тысячи рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, которые она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения.