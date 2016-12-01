Экс-глава Росграницы Безделов отрицает свою вину

13:47 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бывший руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрий Безделов отрицает свою вину в хищениях при строительстве пограничного перехода близ Адлера, сообщил в четверг адвокат обвиняемого Борис Кожемякин.

"Мы ходатайствуем о соединении дела в отношении экс-главы Росграницы с делом в отношении других сотрудников ведомства, которое также находится в производстве Мещанского суда Москвы. Более того, я убежден, что в случае соединения двух производств обнаружатся исчезнувшие из нашего дела документы, подтверждающие невиновность моего подзащитного", — заявил адвокат.

Кожемякин также сообщил, что ранее Безделов отказался запрашивать убежище в Италии и выражал намерение предстать перед российским судом и доказать там свою невиновность.

Защитник отметил высокий уровень профессионализма обвиняемого, который практически с нуля отладил работу возглавляемого им ведомства и подготовил 60 тысяч километров границ РФ к вступлению страны во Всемирную торговую организацию.

"Что касается пограничного перехода в районе Адлера, то работы по его обустройству были выполнены, при этом по итогам разбирательств в арбитражных судах, инициированных Безделовым, в казну были возвращены порядка 823 миллионов рублей от недобросовестных подрядчиков при начальной цене контракта порядка 1 миллиард 100 миллионов рублей", — рассказал Кожемякин.

Адвокат охарактеризовал некоторые выдержки из обвинительного заключения как "анекдотические" и заявил о намерении просить суд истребовать и исследовать все доказательства, поскольку деятельность экс-главы Росграницы на своем посту достаточно подробно протоколировалась на рабочих совещаниях.

Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Сегодня в Мещанском суде проходят предварительные слушания по уголовному делу.

По данным предварительного следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником Управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

После этого Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций, установило следствие. Так, в период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей, считает следствие.

Уголовное дело в отношении семи соучастников Безделова в настоящее время находится на рассмотрении в суде, еще двое из них уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. При этом Сенкевич скрылся от суда и находится в федеральном розыске.

Безделов длительное время скрывался от правосудия, в апреле этого был экстрадирован из Италии в Россию.