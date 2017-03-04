Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор лидерам профсоюза пилотов "Шереметьево"

14:53 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд отложил до 7 декабря рассмотрение жалобы на приговор руководителям Шереметьевского профсоюза пилотов за вымогательство взятки, передаёт в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Поводом для отложения судебного разбирательства послужила необходимость осуждённого Сергея Кнышова ознакомиться с прокурорском представлением, а также с расширенными апелляционными жалобами других фигурантов дела.

Ранее Мещанский суд признал исполнительного директора профсоюза Алексея Шляпникова, вице-президента организации Валерия Пимошенко и бывшего командира Сергея Кнышова виновными в мошенничестве и назначил им такие сроки заключения, которые они уже отбыли под стражей в период предварительного следствия и судебного разбирательства.

По версии обвинения, Шляпников и Пимошенко вымогали взятку у летного директора "Аэрофлота" за благополучное решение вопроса о перерасчете зарплат летчиков и прекращение акции протеста пилотов, а также угрожали распространением в СМИ компрометирующих сведений о деятельности авиакомпании.

МВД сообщало, что профсоюзные лидеры были пойманы с поличным при получении 10 миллионов рублей, после чего по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Кнышов. Все фигуранты не признают вину, они и их адвокаты считают, что дело является следствием давнего конфликта между авиакомпанией и профсоюзными лидерами.



