Заочный арест бизнесмена по делу о неуплате налогов на 100 млн руб законен

пресс-служба Мосгорсуда

17:58 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд оставил без изменений решение Пресненского суда Москвы от 7 ноября 2016 года о заочном аресте обвиняемого.

Мосгорсуд признал законным заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.В ходе судебного заседания адвокат Манаширова Михаил Осинский отметил, что судом первой инстанции были нарушены нормы УПК РФ, а именно право обвиняемого на защиту.

Как указали суду защитники обвиняемого, Манаширов уже находился под подпиской о невыезде в момент избрания в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста. Защита просила суд отменить решение суда первой инстанции, аргументируя это тем, что две взаимоисключающие меры пресечения, а именно заочное заключение под стражу и подписка о невыезде, не могут одновременно быть применены в отношении одного и того же лица.

Как стало известно, Манаширов объявлен в международный розыск и, по словам прокурора, имеет гражданство иного государства, а именно Израиля.

Пресненский суд Москвы в 2015 году также заключил под стражу брата бизнесмена, предпринимателя Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в два миллиона рублей следователям Главного следственного управления (ГСУ) МВД РФ.

Как сообщалось ранее, Геннадий Манаширов является совладельцем торговых центров "Пражский"и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ.