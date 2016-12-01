Отменен арест счетов бизнесмена, обвиняемого в неуплате 100 млн руб налогов

Евгения Соколова, РАПСИ

17:06 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд частично отменил арест денежных средств подконтрольных фирм бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого, в некоторых пунктах отменив решение Пресненского суда Москвы.

В ноябре суд санкционировал заочный арест Манаширова.

Пресненский суд Москвы в 2015 году также заключил под стражу брата бизнесмена, предпринимателя Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в два миллиона рублей следователям Главного следственного управления (ГСУ) МВД РФ.

Как сообщалось ранее, Геннадий Манаширов является совладельцем торговых центров "Пражский" и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ.