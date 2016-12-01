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Ассоциация "Голос" обратилась с кассационной жалобой в президиум Мосгорсуда

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Теги: Некоммерческие организации (НКО), Московский городской суд, Москва, Россия
18:02 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Некоммерческая организация "Голос" обратилась с кассационной жалобой в президиум Московского городского суда с требованием отменить решение о ликвидации, сообщил РАПСИ юрист ассоциации Максим Крупский.

"Сегодня подали кассационную жалобу в Мосгорсуд", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Пресненский суд Москвы 29 июля этого года в окончательной форме вынес решение о ликвидации ассоциации "Голос" по административному иску Министерства юстиции РФ. Судом был установлен шестимесячный срок для ликвидации, который должен отсчитываться с момента вступления решения в законную силу. Суд апелляционной инстанции признал данное решение законным.

Крупский пояснил РАПСИ, что юристы ассоциации не согласны с выводами суда о том, что "Голосом" были допущены существенные неустранимые нарушения закона.

Сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как осуществление правозащитной деятельности будет продолжено движением в защиту прав избирателей "Голос".

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Ассоциация "Голос" обратилась с кассационной жалобой в президиум Мосгорсуда

18:02 01/12/2016 Некоммерческая организация "Голос" обратилась с кассационной жалобой в президиум Московского городского суда с требованием отменить решение о ликвидации, сообщил РАПСИ юрист ассоциации Максим Крупский.
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