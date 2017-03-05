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Обвиняемые по делу об убийствах бездомных останутся под стражей до 5 марта

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Теги: Убийство, Московский городской суд, Москва, Россия
18:20 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский городской суд до 5 марта продлил арест Владу Каратаеву, Елене Лобачевой, Павлу Войтову и Артуру Нарциссову, обвиняемым в серии убийств бездомных в Москве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд продлил арест Лобачевой, Войтову, Каратаеву и Нарциссову до 5 марта", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, обвиняемые познакомились друг с другом в Интернете и с июля 2014 года по февраль 2015 года убивали в столице людей без определенного места жительства и склонных к распитию алкоголя. В ходе допросов они неоднократно заявляли, что придерживаются радикальных националистических взглядов.

Лобачева и Войтов были задержаны в феврале 2015 года, следом за ними был задержан Каратаев и еще позднее — Нарциссов.

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Обвиняемые по делу об убийствах бездомных останутся под стражей до 5 марта

18:20 01/12/2016 Московский городской суд до 5 марта продлил арест Владу Каратаеву, Елене Лобачевой, Павлу Войтову и Артуру Нарциссову, обвиняемым в серии убийств бездомных в Москве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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