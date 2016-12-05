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Прения по делу Карауловой, пытавшейся сбежать в ИГ, состоятся 8 декабря

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
13:03 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд 8 декабря перейдет к стадии прений сторон по делу бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщил РАПСИ адвокат Сергей Бадамшин.

Как сообщили РАПСИ в суде, срок содержания под стражей обвиняемой по ходатайству прокурора продлен до 13 января 2017 года.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени судебное следствие закончилось, прокуратура завершила представление доказательств вины Ивановой (Карауловой); также был допрошен ряд свидетелей и исследован ряд вещественных и письменных доказательств.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

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Прения по делу Карауловой, пытавшейся сбежать в ИГ, состоятся 8 декабря

13:03 05/12/2016 Московский окружной военный суд 8 декабря перейдет к стадии прений сторон по делу бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщил РАПСИ адвокат Сергей Бадамшин.
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