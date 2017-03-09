Рейтинг@Mail.ru
 
09/03/2017 04:21
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд 14 декабря рассмотрит иск супруги замглавы УСБ СК РФ Ламонова к "Москва 24"

Сюжет: Коррупционный скандал в СК РФ
Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Коррупция, Савеловский суд Москвы, Александр Ламонов, Москва, Россия
17:24 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы 14 декабря приступит к рассмотрению по существу иска супруги замглавы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" на 5 миллионов рублей, сообщил в понедельник РАПСИ адвокат Олег Сидорин, представляющий интересы семьи Ламонова.

В понедельник суд провел досудебную беседу по данному делу.

Как следует из материалов дела, истец требует от "Москва Медиа" опровержения прозвучавшей в эфире информации. По информации адвоката Ольги Лукмановой, точная цитата, которая вызвала возмущение Ламоновых, следующая: "Супруги Ламоновы за год ушли в минус на 400 тысяч рублей, правда, за год приобрели три участка, один из которых 1500 га, дом, квартиру, четыре машины, уже и хоромы Шакро Молодого с позолоченными канделябрами не кажутся такой роскошью".

Адвокат уточнила, что исковое заявление к телеканалу подписал и сам Ламонов. При этом в иске отмечено, что отсуженные деньги Ламоновы просят направить на нужды детского дома.

После ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд 14 декабря рассмотрит иск супруги замглавы УСБ СК РФ Ламонова к "Москва 24"

17:24 05/12/2016 Савеловский суд Москвы 14 декабря приступит к рассмотрению по существу иска супруги замглавы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" на 5 миллионов рублей, сообщил в понедельник РАПСИ адвокат Олег Сидорин, представляющий интересы семьи Ламонова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Россия: Украина вводит Международный суд ООН в заблуждение

16:43 07/03/2017 Киев, обвиняющий Москву в финансировании терроризма и содействии расовой дискриминации, вводит в заблуждение Международный суд ООН, заявили во вторник в ходе своего выступления представители российской делегации.

Суд оставил бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна под арестом

16:24 07/03/2017 Санкт-Петербургский городской суд во вторник оставил в силе решение о продлении ареста бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, сообщили РАПСИ в суде.

Музею Востока отказано в ускорении рассмотрения иска о выселении Центра Рерихов

20:05 07/03/2017 Председатель Арбитражного суда Москвы Сергей Чуча отказал в заявлении Государственного музея Востока (ГМВ) об ускорении рассмотрения его иска о выселении Международного Центра Рерихов (МЦР) из строений 4 и 7 усадьбы Лопухиных, в которых располагается общественный Музей имени Н.К. Рериха, говорится в определении суда.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера