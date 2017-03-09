Суд 14 декабря рассмотрит иск супруги замглавы УСБ СК РФ Ламонова к "Москва 24"

17:24 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы 14 декабря приступит к рассмотрению по существу иска супруги замглавы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" на 5 миллионов рублей, сообщил в понедельник РАПСИ адвокат Олег Сидорин, представляющий интересы семьи Ламонова.

В понедельник суд провел досудебную беседу по данному делу.

Как следует из материалов дела, истец требует от "Москва Медиа" опровержения прозвучавшей в эфире информации. По информации адвоката Ольги Лукмановой, точная цитата, которая вызвала возмущение Ламоновых, следующая: "Супруги Ламоновы за год ушли в минус на 400 тысяч рублей, правда, за год приобрели три участка, один из которых 1500 га, дом, квартиру, четыре машины, уже и хоромы Шакро Молодого с позолоченными канделябрами не кажутся такой роскошью".

Адвокат уточнила, что исковое заявление к телеканалу подписал и сам Ламонов. При этом в иске отмечено, что отсуженные деньги Ламоновы просят направить на нужды детского дома.

После ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.