Суд признал законным продление ареста фигуранту дела о перестрелке у ресторана Elements

пресс-служба Мосгорсуда

16:21 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах под прозвищем "Итальянец", который является фигурантом дела о вымогательстве в связи с инцидентом у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому Кочуйков останется под стражей до 15 декабря 2016 года.

Также суд оставил без изменений аналогичное решение Тверского суда Москвы о продлении до 15 декабря срока содержания под стражей в отношении ещё одного фигуранта дела - Эдуарда Романова.

В середине декабря 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались. Следственные органы возбудили несколько уголовных дел: в отношении экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Кочуйкова - по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Ильдара Шакирова - по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) - именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы ресторана.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.