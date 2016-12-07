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Арестован первый фигурант по делу об участии в террористической организации

Теги: Терроризм, Мещанский суд Москвы, Москва, Россия
15:05 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Мещанский суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта, одного из участников террористической организации, задержанных во время масштабной спецоперации в Москве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. 

По словам собеседницы агентства, первый фигурант, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ, заключен под стражу до 30 января 2017 года.

Как сообщают СМИ, сегодня стало известно о задержании 20 человек, участников террористической организации.

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Арестован первый фигурант по делу об участии в террористической организации

15:05 07/12/2016 Мещанский суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта, одного из участников террористической организации, задержанных во время масштабной спецоперации в Москве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
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