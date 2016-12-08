Суд в Москве поместил экс-главу "МАС­Т-банка" Юрия Пирогов­а под домашний арест

Диана Гуцул, РАПСИ

18:56 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под домашним арестом в отношении бывшего президента "МАСТ-банка" Юрия Пирогова, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте подозреваемого на срок до 6 февраля 2017 года. Кроме того, экс-главе "МАСТ-банка" разрешили ежедневные двухчасовые прогулки и посещение медучреждений.

Адвокаты Пирогова возражали против удовлетворения ходатайства о домашнем аресте своего подзащитного.

Защитник Александр Карабанов поддержал своих коллег и попросил суд в случае помещения подозреваемого под домашний арест разрешить ему ежедневные двухчасовые прогулки и посещением медучреждений.

Вышедший с ходатайством о домашнем аресте подозреваемого следователь не возражал против предоставления Пирогову возможности совершать прогулки.

Защита также отмечала, что у экс-главы МАСТ-банка была возможность уехать, в том числе после допроса в качестве свидетеля по делу, но он ею не воспользовался, так как не намерен скрываться от суда и следствия.

Сам Пирогов согласился с мнением адвокатов и добавил, что сегодня он пропустил прием у врача, на котором должен был быть решен вопрос о назначении ему физиолечения.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 апреля 2016 года было возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении денежных средств в размере порядка 112 миллионов рублей при помощи векселей, среди потерпевших судьей было названо ООО "Приоритет".

По мнению следствия, в ходе предполагаемой преступной деятельности были учреждены фирмы-однодневки. На заседании об избрании меры пресечения в отношении экс-главы МАСТ-банка прокурор заявила, что выявление причастных к совершению преступления лиц до сих пор не завершилось. Срок следствия по делу продлен до 8 февраля 2017 года.