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Бизнесмен Полонский не признал вину в мошенничестве

Сюжет: Дело Сергея Полонского
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Фотолента: Продление ареста Сергею Полонскому
Теги: Мошенничество, Пресненский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
15:59 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский не признал свою вину в мошенническом хищении денег в особо крупном размере при строительстве элитных жилых комплексов, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

После того как прокурор зачитал обвинительное заключение, Полонский выразил категорическое несогласие с тем, что ему инкриминируют совершение мошенничества в особом крупном размере.

Подсудимыми по делу также являются руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Ранее Пресненским судом Москвы Полонскому был продлен срок содержания под стражей до 27 апреля 2017 года.


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Бизнесмен Полонский не признал вину в мошенничестве

15:59 08/12/2016 Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский не признал свою вину в мошенническом хищении денег в особо крупном размере при строительстве элитных жилых комплексов, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.
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