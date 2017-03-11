Бизнесмен приговорен к штрафу в 36 млн руб за подкуп начальника Казанского вокзала

15:55 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мещанский суд Москвы признал 62-летнего соучредителя компаний ООО «В.С.Л.-трейд» и «Е.Е. Трейд" виновным в коммерческом подкупе начальника столичного Казанского вокзала и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 36,4 миллиона рублей, сообщает в четверг Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Таким образом, суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп).

В качестве дополнительного наказания мужчина лишен права занимать определенные должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на двухлетний срок.

Как было установлено следствием и судом, в период с августа 2013 года по декабрь 2015 года осужденный передал начальнику Казанского вокзала Москвы денежные средства на общую сумму 910 тысяч рублей за неправомерное использование вышеуказанными коммерческими организациями площади на территории вокзала.

Уголовное дело в отношении начальника вокзала по факту коммерческого подкупа находится на стадии расследования.