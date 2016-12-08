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Суд арестовал депутата Новгородской облдумы по делу о мошенничестве

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Теги: Мошенничество, Останкинский суд Москвы, Москва, Россия
21:55 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 февраля в отношении депутата Новгородской областной думы шестого созыва Юрия Ивлева, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в четверг РАПСИ в суде.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Накануне Ивлев был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств в рамках оперативного мероприятия, проходившего в Москве 6 декабря 2016 года.

По данным следствия, депутату было известно о расследовании уголовного дела, в рамках которого обвиняемые содержатся под стражей. Решив извлечь из этого выгоду, чиновник сообщил знакомому одного из обвиняемых недостоверные сведения о том, что он якобы имеет большие связи в правоохранительных органах и за 2 миллиона долларов может положительно повлиять на ход расследования уголовного дела, а также решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам на более мягкую.

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Суд арестовал депутата Новгородской облдумы по делу о мошенничестве

21:55 08/12/2016 Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 февраля в отношении депутата Новгородской областной думы шестого созыва Юрия Ивлева, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в четверг РАПСИ в суде.
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