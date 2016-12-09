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Мосгорсуд отказался освободить главу РАО Федотова из-под стражи

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в РАО
Контекст
Теги: Российское авторское общество (РАО), Московский городской суд, Сергей Федотов, Москва, Россия
18:00 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек  - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, постановление Пресненского суда Москвы от 15 ноября 2016 года о продлении ареста Федотова до 28 декабря 2016 года оставлено без изменений.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что уголовное дело в отношении Федотова передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет России (СКР). "Это может быть связано с тем, что господин Федотов, ранее категорически отрицавший свою вину, по данным источников "Ъ", неожиданно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", — говорилось в публикации.

Адвокат Федотова Денис Балуев отказался официально подтвердить РАПСИ эту информацию.

Защита обвиняемого также обращает внимание на то, что ранее ходатайство об изменении меры пресечения для Федотова поддержали известные культурные и общественные деятели страны. Однако Московский городской суд проигнорировал эти обращения, а также многочисленные доводы защиты и представленные основания для смягчения меры пресечения.

В конце июня Федотову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как следует из официального сообщения МВД России, сотрудниками МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения имущества РАО. Ущерб, нанесённый организации, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако адвокат настаивает на том, что сумма реально причиненного ущерба составляет 297 миллионов рублей.

"Российское авторское общество" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.

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Мосгорсуд отказался освободить главу РАО Федотова из-под стражи

18:00 08/12/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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