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Защита фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму обжаловала продление ареста

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Теги: Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
12:24 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Защита одного из фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму Андрея Захтея обжаловала постановление Лефортовского суда Москвы о продлении в отношении него срока содержания под стражей до 7 марта 2017 года, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

В рамках данного дела суд также принял решение о продлении ареста украинца Евгения Панова на тот же срок. Однако в настоящее время апелляционные жалобы в его защиту не поступали.

Федеральная служба безопасности в августе сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным источника в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсии на полуострове были задержаны семь человек. Одним из организаторов, по данным ведомства, является Панов, житель Запорожской области, сотрудник ГУР Минобороны Украины. По данным СМИ, второй фигурант, Захтей, был задержан по подозрению в обеспечении работы диверсионной группы.

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Защита фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму обжаловала продление ареста

12:24 09/12/2016 Защита одного из фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму Андрея Захтея обжаловала постановление Лефортовского суда Москвы о продлении в отношении него срока содержания под стражей до 7 марта 2017 года, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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