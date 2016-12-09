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Ещё один фигурант "дела реставраторов" останется под стражей до 15 марта

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
14:25 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы до 15 марта 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении главы компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, фигуранта «дела реставраторов», передает корреспондент РАПСИ из суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив на три месяца ранее избранную меру пресечения в отношении обвиняемого. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В пятницу судом также был продлен арест главы ФГУП «Центр реставрации» Олега Иванова на три месяца, то есть до 15 марта 2017 года.

В сентябре Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении ещё двух фигурантов дела - руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева. По решению суда они останутся под стражей до 21 декабря 2016 года.

В рамках «дела реставраторов» были заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Ещё один фигурант "дела реставраторов" останется под стражей до 15 марта

14:25 09/12/2016 Лефортовский суд Москвы до 15 марта 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении главы компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, фигуранта «дела реставраторов», передает корреспондент РАПСИ из суда.
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