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Мосгорсуд признал законным арест счетов мэра Владивостока Пушкарева

Сюжет: Дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева
Контекст
Теги: Коммерческий подкуп, Злоупотребление служебными полномочиями, Московский городской суд, Игорь Пушкарев, Москва, Россия
11:26 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление о наложении ареста на счета мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказала собеседница агентства.

Как известно, на счетах Пушкарева находятся денежные средства на общую сумму около одного миллиона рублей.

Ранее Басманный суд Москвы до 28 февраля продлил срок содержания под стражей в отношении Пушкарева и ещё одного фигуранта дела — директора "Дорог Владивостока" Андрея Лушникова.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

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Мосгорсуд признал законным арест счетов мэра Владивостока Пушкарева

11:26 12/12/2016 Мосгорсуд признал законным постановление о наложении ареста на счета мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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