Суд продлил до 15 марта арест ещё одного фигуранта "дела реставраторов"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

17:56 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы до 15 марта продлил срок содержания под стражей в отношении директора департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, фигуранта "дела реставраторов", передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив на 3 месяца ранее избранную меру пресечения в отношении обвиняемого. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В понедельник суд также до 15 марта 2017 года продлил арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Он обвиняется в хищении около 100 миллионов рублей.

Ранее Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении ещё двух фигурантов дела — главы ФГУП "Центр реставрации" Олега Иванова и главы компании "БалтСтрой" Дмитрия Сергеева. По решению суда они останутся под стражей до 15 марта 2017 года.

В рамках "дела реставраторов" также были заключены под стражу и находятся в СИЗО "Лефортово" глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимир Сванбек. Предприниматель Никита Колесников на данный момент находится под домашним арестом; управляющий компании "БалтСтрой" Александр Коченов ранее был освобожден под залог в 10 миллионов рублей.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове. Как сообщалось ранее, все фигуранты уголовного дела признали свою вину.