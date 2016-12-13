Фигурант дела о перестрелке у ресторана Elements останется под арестом

RIA Novosti, Ilya Pitalev

21:54 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 15 марта продлил срок содержания под стражей в отношении Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах под прозвищем "Итальянец", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Арест продлен на 3 месяца 00 суток, всего до 14 месяцев 29 суток, то есть до 15 марта 2017 года", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в середине декабря 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались. Следственные органы возбудили несколько уголовных дел: в отношении экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Кочуйкова - по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Ильдара Шакирова - по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) - именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы ресторана.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.