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Суд отложил рассмотрение иска Эдгара Запашного к актеру Николаеву на 2,5 млн руб

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Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Басманный суд Москвы, Валерий Николаев, Москва, Россия
11:22 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы 18 января продолжит рассмотрение иска директора Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгара Запашного к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 миллиона рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Заседание отложено на 18 января 2017 года в связи с неявкой в суд представителей истца", — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщала РАПСИ адвокат заявителя Людмила Айвар, Запашный подал иск о защите чести и достоинства, в котором просит суд взыскать с актера Николаева 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за высказывания ответчика в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия", из которых следует, что дрессировщик якобы жестоко обращается с животными.

Кроме того, Запашный просит суд обязать актера опровергнуть распространенные сведения.

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Суд отложил рассмотрение иска Эдгара Запашного к актеру Николаеву на 2,5 млн руб

11:22 13/12/2016 Басманный суд Москвы 18 января продолжит рассмотрение иска директора Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгара Запашного к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 миллиона рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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