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Приговор экс-сотрудникам ФСБ за мошенничество на $800 тыс вступил в силу

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Теги: Росалкогольрегулирование, Московский окружной военный суд, Москва, Россия
20:14 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд признал законным приговор экс-сотруднику службы экономической безопасности ФСБ РФ Игорю Коробицину и бывшему сотруднику столичного главка ФСБ Максиму Цуканову по делу о вымогательстве 800 тысяч долларов у главы Федеральной службы регулирования алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна, сообщил во вторник РАПСИ адвокат Андрей Гривцов.

"Приговор вступил в силу, однако мы намерены обжаловать данное решение в кассационном порядке", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд приговорил Коробицина и Цуканова к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно. Согласно приговору суда, фигуранты уголовного дела будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, оба осуждённых обязуются выплатить штраф по 700 тысяч рублей.

Цуканову и Коробицину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (приготовление к особо крупному мошенничеству в составе группы лиц).

Как следует из обвинения, Цуканов предложил осуществляющему контрразведывательное обеспечение Росалкогольрегулирования по линии ФСБ Коробицину совершить мошеннические действия в отношении главы алкогольного ведомства Чуяна.

"Цуканов, ссылаясь на авторитет занимаемой должности Коробицина и служебное его положение, согласно которому тот (Коробицин) являлся единственным куратором РАР, настойчиво убеждал сотрудника правового отдела ведомства Алексея Котова, что прекратить в СМИ появление критической информации относительно деятельности РАР, подрывающей деловую репутацию как самой службы, так и ее руководителя — Чуяна, можно путём передачи ему и Коробицину денежных средств в размере 800 тысяч долларов. При этом Цуканов заявил, что к подобным публикациям имеет непосредственное отношении Коробицин. А после передачи денег Коробицин гарантирует, используя своё должностное положение, общее покровительство ему, как руководителю РАР", — заявлял в суде гособвинитель.

Цуканов, как утверждает следствие, организовал встречу Чуяна с Коробициным в феврале прошлого года в автомобиле на Кутузовском проспекте в Москве. Коробицин, по данным следствия, убеждал Чуяна, что беспрепятственное осуществление деятельности РАР и избежание конфликтных ситуаций с правоохранительными органами возможно лишь путём передачи Цуканову денежных средств. В этот же день, по данным следствия, Цуканов получил от Котова 100 тысяч долларов и муляж в виде 700 тысяч долларов, после этого они были задержаны. Коробицин во время следствия был уволен.

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Приговор экс-сотрудникам ФСБ за мошенничество на $800 тыс вступил в силу

20:14 13/12/2016 Московский окружной военный суд признал законным приговор экс-сотруднику службы экономической безопасности ФСБ РФ Игорю Коробицину и бывшему сотруднику столичного главка ФСБ Максиму Цуканову по делу о вымогательстве 800 тысяч долларов у главы Федеральной службы регулирования алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна, сообщил во вторник РАПСИ адвокат Андрей Гривцов.
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Приговор экс-сотрудникам ФСБ за мошенничество на $800 тыс вступил в силу

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