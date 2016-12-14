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Фигуранты дела о подготовке теракта в Москве частично признали вину

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Теги: Терроризм, Московский окружной военный суд, Москва, Россия
15:00 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Евгения Соколова. Трое предполагаемых участника  организованной группы частично признали вину в подготовке теракта в Москве в 2015 году, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева, намеревавшихся, как полагает следствие, совершить теракт в столице.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ (покушение на участие в террористическом сообществе), частью 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой), частью 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой), а также в совершении других преступлений.

По данным предварительного следствия, Байсултанов и другой член группы Эльман Ашаев вступили в террористическое сообщество, являющееся подразделением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Затем Байсултанов, прибыв в феврале 2013 года в Сирию, принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны. Вернувшись в конце того же года в Россию, он и Ашаев для проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых совместно изготовили взрывчатку массой 4,9 кг. Доставив в Москву названное взрывчатое вещество и электродетонатор, они намеревались совершить теракт.

Преступная деятельность Байсултанова и его соучастников пресечена в октябре 2015 года сотрудниками ФСБ России.

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Фигуранты дела о подготовке теракта в Москве частично признали вину

15:00 14/12/2016 Трое предполагаемых участника организованной группы частично признали вину в подготовке теракта в Москве в 2015 году, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.
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