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Суд отложил рассмотрение иска юриста Трунова к Адвокатской палате МО

Контекст
Теги: Адвокатура и нотариат, Лефортовский суд Москвы, Игорь Трунов, Москва, Россия
11:34 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Лефортовский суд Москвы 22 декабря рассмотрит иск Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщили в среду РАПСИ в суде.

Как выяснилось на заседании, стороны обсуждают условия завершения дела миром. Заседание совета палаты по указанному вопросу, по словам представителя организации, назначено на 21 декабря.

Как утверждал Трунов, дисциплинарным проступком, послужившим причиной лишения его адвокатского статуса, была признана его общественная деятельность. "Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — ранее комментировал решение коллегии заявитель.

Трунов в последнее время представлял потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем.

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Суд отложил рассмотрение иска юриста Трунова к Адвокатской палате МО

11:34 14/12/2016 Лефортовский суд Москвы 22 декабря рассмотрит иск Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщили в среду РАПСИ в суде.
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