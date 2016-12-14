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Суд отменил решение о взыскании с Навального 16 млн руб по делу "Кировлеса"

Сюжет: Дело "Кировлеса"
Контекст
Теги: Кировлес, Московский городской суд, Алексей Навальный, Москва, Россия
12:13 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Московский городской суд отменил решение о взыскании с оппозиционера Алексея Навального 16 миллионов рублей в пользу КОГУП "Кировлес" за якобы причиненный ущерб, сообщил РАПСИ его адвокат Вадим Кобзев.

Таким образом, решение Никулинского районного суда отменено, а иск заявителя оставлен без рассмотрения.

Данное решение апелляционная инстанция приняла после решение Верховного суда РФ об отмене приговора и направлении дела "Кировлеса" на новое рассмотрение.

Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров в 2013 году были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам условно за растрату имущества предприятия. Ранее по этому же делу был осужден и бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

В октябре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск КОГУП «Кировлес» и обязал ответчиков выплатить 16 миллионов рублей в пользу компании.

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Суд отменил решение о взыскании с Навального 16 млн руб по делу "Кировлеса"

12:13 14/12/2016 Московский городской суд отменил решение о взыскании с оппозиционера Алексея Навального 16 миллионов рублей в пользу КОГУП "Кировлес" за якобы причиненный ущерб, сообщил РАПСИ его адвокат Вадим Кобзев.
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