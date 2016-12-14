Суд оказался принять в производство иск замглавы УСБ СКР к "Москве 24"
Контекст
МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Савеловский суд Москвы отказался принять в производство иск заместителя главы Управления собственной безопасности Следственного Комитета (СК) РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, о защите чести и достоинства с требованием взыскать с телеканала "Москва 24" компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
По словам собеседника агентства, определением суда в принятии искового заявления Ламонову было отказано, так как сведения, которые Ламонов просит опровергнуть подлежат оценке и проверке в рамках возбужденного уголовного дела, а потому в порядке гражданского судопроизводства оспорены быть не могут. Ранее по этим же основаниям был отклонен иск руководителя ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова к ООО "Медиа Контент" о защите чести и достоинства.
Как сообщала РАПСИ адвокат Ламонова Ольга Лукманова, в столичный суд был подан иск о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" с требованием признать распространенные телеканалом сведения о связях Ламонова с "вором в законе" Шакро Молодым не соответствующими действительности, публично опровергнуть эти сведения и выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
По словам адвоката Лукмановой, ее подзащитному предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время Ламонов находится под стражей.
Как сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, по согласованию с Председателем СК РФ, ведомством совместно с СК по возбужденному уголовному делу осуществляются мероприятия в отношении ряда сотрудников Следственного комитета РФ по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества.
По информации СМИ, Ламонов и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.
В рамках этого дела Лефортовский суд также заключил под стражу двух других фигурантов — Никандрова и руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.