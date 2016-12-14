Суд 19 декабря продолжит слушания по делу о подготовке теракта в Москве

Московский окружной военный суд

15:11 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд 19 декабря продолжит слушания по делу в отношении трёх предполагаемых участников организованной группы, обвиняемых в подготовке теракта в Москве в 2015 году, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

На следующем судебном заседании планируется допросить ряд свидетелей стороны гособвинения.

В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева, намеревавшихся, как полагает следствие, совершить теракт в столице. После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение все фигуранты частично признали свою вину в инкриминируемых им деяниях.

В зависимости оф роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ (покушение на участие в террористическом сообществе), частью 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой), частью 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой), а также в совершении других преступлений.

По данным предварительного следствия, Байсултанов и другой член группы Эльман Ашаев вступили в террористическое сообщество, являющееся подразделением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Затем Байсултанов, прибыв в феврале 2013 года в Сирию, принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны. Вернувшись в конце того же года в Россию, он и Ашаев для проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых совместно изготовили взрывчатку массой 4,9 кг. Доставив в Москву названное взрывчатое вещество и электродетонатор, они намеревались совершить теракт.

Преступная деятельность Байсултанова и его соучастников пресечена в октябре 2015 года сотрудниками ФСБ России.