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Мосгорсуд признал за артистом Долматовым право на использование псевдонима Guf

Контекст
Теги: Московский городской суд, Александр Долматов, Москва, Россия
16:04 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции, признав незаконным преследование известного артиста Алексея Долматова за использование творческого псевдонима Guf, сообщили РАПСИ в юридической фирме «Семенов и Певзнер».

«Несмотря на то, что аргументы суда будут доступны для анализа спустя некоторое время, можно говорить о том, что подведена черта под многолетними злоключениями рэп-исполнителя. Мы удовлетворены определением апелляционной инстанции Мосгорсуда. Подкреплена практика, когда такие споры разрешаются с учетом того, что случилось ранее – обращение с заявкой на регистрацию товарного знака или начало использования псевдонима. С сегодняшнего дня Guf может вернуться к полноценному использованию своего имени. Впереди еще много работы, но можно говорить о справедливом завершении одной из самых скандальных историй в российской музыкальной индустрии последнего времени», — сказал РАПСИ представитель интересов Долматова Роман Лукьянов.

Как напомнил собеседник агентства, проблемы у Guf а начались в 2015 году, когда ООО «Айконмедиа» обратилось в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием о взыскании компенсации в размере почти трех миллионов рублей и запрете на использование обозначения Guf.

«Айконмедиа» является владельцем товарного знака Guf и на этом основании предполагало получить компенсацию за выступление Долматова под своим псевдонимом на нескольких концертных площадках в разных городах России в 2013-2014 годах, пояснил Лукьянов. «О деятельности этой компании известно только то, что она организовала тотальное преследование артиста и пыталась заработать на чужом творчестве.Никаких других дел и достижений у этой организации нет. В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, что Долматов  исполнял свои произведения под своим вымышленным именем еще в 2004 году, то есть задолго до даты приоритета товарного знака», — заключил Лукьянов.

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Мосгорсуд признал за артистом Долматовым право на использование псевдонима Guf

16:04 14/12/2016 Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции, признав незаконным преследование известного артиста Алексея Долматова за использование творческого псевдонима Guf, сообщили РАПСИ в юридической фирме «Семенов и Певзнер».
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