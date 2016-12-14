Глава УСБ СКР Максименко останется под арестом до 19 марта

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

17:50 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы до 19 марта продлил арест главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко — фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Максименко продлили срок содержания под стражей на 3 месяца, всего до 8 месяцев, то есть до 19 марта 2017 года", - сказала собеседница агентства.

Заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей проходило в закрытом режиме.

Накануне Лефортовский суд на этот же срок продлил срок содержания под стражей в отношении заместителя главы УСБ СКР Александра Ламонова. Вопрос о продлении ареста заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова суд решит 15 декабря.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, по согласованию с Председателем СК РФ, ведомством совместно с СК по возбужденному уголовному делу осуществляются мероприятия в отношении ряда сотрудников Следственного комитета РФ по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества. По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.