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Суд продлил срок ареста основателю "Смотра.ру" Эрику Китуашвили

Контекст
Теги: Мошенничество, Тверской суд Москвы, Эрик Китуашвили, Москва, Россия
19:28 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской суд Москвы до 21 февраля 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщилиа РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 — и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных со страховой компании, третье — по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. На данный момент нахождение похищенных средств не установлено. Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.

Кроме того, в конце сентября в Тверской суд Москвы поступило еще одно уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Китуашвили — о клевете на полицейских. Однако суд постановил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений. По версии следователей, Эрик Китуашвили 22 февраля 2016 года в зале суда публично заявил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД по Москве совместно дали особо крупную взятку руководителю главка за назначение их на замещаемые должности. Позднее Бутырский суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истцов высказывания Китуашвили в адрес сотрудников полиции. В сентября Мосгорсуд признал законным данное решение.

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Суд продлил срок ареста основателю "Смотра.ру" Эрику Китуашвили

19:28 14/12/2016 Тверской суд Москвы до 21 февраля 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщилиа РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
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