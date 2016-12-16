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Отклонено ходатайство защиты об отводе судьи по делу Гайзера

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в Коми
Контекст
Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Вячеслав Гайзер, Москва, Россия
20:22 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты об отводе председательствующего судьи, рассматривающего вопрос о продлении ареста фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, сообщил РАПСИ адвокат Вячеслав Леонтьев.

Накануне вечером в ходе судебного разбирательства адвокаты Гайзера и других фигурантов дела заявили отвод, указывая, что судья заранее до начала судебного заседания продлила срок содержания под стражей. Судья на заседании в четверг отвод отклонила. «В ходе изготовления некоторых копий возникла техническая ошибка», — объяснила она.

В связи со случившимся защита Гайзера подала жалобу на действия судьи Московского городского суда Людмилу Смолкину.

«Со стороны судьи Смолкиной допускается необоснованное затягивание рассмотрения дела: назначенное на 13.30 заседание началось в 18.15. Кроме того, 14 декабря до начала судебного процесса было получено постановление о продлении меры пресечения до начала судебного процесса и указаны фамилии  Гайзер, Либинзона, Ковзель, Марущак. По нашему мнению, «техническая ошибка», на которую ссылается суд — «шаблонное» правосудие с использованием флеш-карты», - рассказала РАПСИ сторона защиты.

Как сообщалось ранее, 14 декабря, в ходе заседания по продлению срока содержания под стражей заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, предпринимателю Михаилу Хрузину, а также их предполагаемым подельникам Валерию Веселову и Игорю Кудинову — произошла техническая ошибка. В результате были перепутаны копии первого листа постановления о продлении вышеупомянутых фигурантов с листом постановления о продлении других пяти, а именно экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера, экс-председателя Госсовета республики Игоря Ковзеля, экс-заместителя главы Коми Алексея Чернова, предпринимателя Льва Либинзона и бывшего начальника управления информации администрации главы Коми Павла Марущака, в отношении которых судебное заседание к тому времени не началось и впоследствии было отложено на 15 декабря. После этого защитой было заявлено ходатайство об отводе судьи, однако решение по нему было принято только сегодня.

Пресс-служба Мосгорсуда назвала случившейся инцидент досадной технической ошибкой, которая не могла повлиять на решение судьи.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет РФ назвал «финансистами-технологами». В августе один из фигурантов дела — гендиректор «Комижилстрой» Антон Фаерштейн — умер в московском СИЗО «Матросская тишина».

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2016 года в рамках данного уголовного дела были арестованы генеральный директор ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер и директор группы компании «Ренова» Евгений Ольховик. Местонахождение ещё одного фигуранта дела — бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина — устанавливается; судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

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Отклонено ходатайство защиты об отводе судьи по делу Гайзера

20:22 15/12/2016 Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты об отводе председательствующего судьи, рассматривающего вопрос о продлении ареста фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, сообщил РАПСИ адвокат Вячеслав Леонтьев.
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