Суд приостановил деятельность одного из московских магазинов сети "Дикси"

12:48 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ. Дорогомиловский районный суд Москвы признал АО «Дикси-Юг» виновным в совершении административного правонарушения и запретил эксплуатацию магазина на 60 суток, говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Постановление районного суда, вступившее в законную силу, направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе после обращения жильцов дома (площадь Победы, д. 2, корп. 2) на ухудшение условий проживания, связанных с работой магазина АО «Дикси-Юг», была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки доводы, указанные в обращениях заявителей, подтвердились. Ведомство отметило, что загрузка продукции в предприятие торговли осуществлялось со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в жилую часть дома.

По результатам проверки АО «Дикси-Юг» было привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, хозяйствующему субъекту было дано предписание об устранении нарушений санитарных правил.

Однако в октябре была проведена внеплановая выездная проверка магазина с целью контроля за исполнением выданного предписания. Проверка показала, что предписание в установленные сроки не исполнено, нарушение не устранено. В отношении АО «Дикси-Юг» были составлены протоколы об административном правонарушении с направлением материалов административных дел в судебные инстанции.