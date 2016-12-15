Янукович прибыл в суд Москвы по иску о признании событий на Украине госпереворотом

Людмила Кленько, РАПСИ

14:00 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший президент Украины Виктор Янукович прибыл в Дорогомиловский суд Москвы, где рассматривается иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Как известно из сообщений СМИ, Олейник просит суд признать юридический факт совершения на Украине госпереворота и, как следствие, нелегитимность нынешней власти. По мнению заявителя, решение об удовлетворении исковых требований в дальнейшем может стать прецедентным и предотвратить изменения конституции в других странах, которые привели бы к войне и нарушениям конституционных свобод граждан государства.

Олейник настаивает на том, что Янукович был смещен с должности незаконным способом. Так, основанием для его смещения стало якобы "самоустранение от исполнения обязанностей". Однако, по словам заявителя, в Конституции Украины такой формулировки нет, а следовательно отстранение президента и второй пункт постановления — назначение досрочных выборов президента Украины 25 мая 2014 года, являются незаконными.