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Суд 21 декабря заслушает последние слова организаторов вывода 169 млрд руб из РФ

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Теги: Организованная преступность, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
14:49 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 21 декабря заслушает последние слова Сергея Магина ("Сережи два процента") и Владимира Рыбальченко, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе 169 миллиардов рублей из РФ, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд 21 декабря заслушает последние слова обвиняемых", - сказала собеседница агентства.

Помимо Магина и Рыбальченко в деле еще 10 подсудимых, для которых прокурор в ходе прений запросила наказание от 6 лет в колонии общего режима до 14,5 лет колонии в строгого режима. Магину и Рыбальченко государственный обвинитель попросила суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Никто из фигурантов дела вину свою полностью так и не признал.

Также в прениях прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения обысков в рамках уголовного дела денежные средства в размере свыше 1 миллиарда рублей.

Как ранее отмечала Генеральная прокуратура, еще двое фигурантов уголовного дела находятся в розыске.

В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по данному делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию, и согласно утвержденному в 2015 году обвинительному заключению по делу, их суммарный доход составил 846 миллионов рублей.

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Суд 21 декабря заслушает последние слова организаторов вывода 169 млрд руб из РФ

14:49 15/12/2016 Пресненский суд Москвы 21 декабря заслушает последние слова Сергея Магина ("Сережи два процента") и Владимира Рыбальченко, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе 169 миллиардов рублей из РФ, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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