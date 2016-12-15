Суд снизил штраф до 300 тыс руб осужденному за экстремизм блогеру Носик­у

Евгения Соколова, РАПСИ

15:54 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд изменил приговор в отношении блогера Антона Носика, осужденного к штрафу в размере 500 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды, снизив сумму штрафа до 300 тысяч рублей, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, Мосгорсуд постановил частично изменить приговор Пресненского суда Москвы от 3 октября по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката осужденного Сергея Бадамшина.

Как следует из зачитанной судьей резолютивной части постановления, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости изменить примененную редакцию статьи 282 УК РФ на более раннюю. Также было постановлено исправить ошибку в инициалах Носика в вводной части приговора с "А.Ю." на "А.Б.".

В прениях защитник Бадамшин начал с того, что в материалах дела имеется заключение экспертов, исследовавших статью Носика. Специалисты пришли к выводу об отсутствии психологических и лингвистических признаков наличия действий, направленных на унижение группы лиц (сирийцев), возбуждении ненависти и вражды к ним, побуждения к совершению запрещенных законом действий в тексте известного блогера и его выступлении на радио "Эхо Москвы".

"К сожалению, указанный документ не получил должной оценки суда первой инстанции, поэтому я считаю нужным еще раз обратить внимание на выводы специалистов", - добавил адвокат.

Бадамшин также обратил внимание Мосгорсуда на недавние изменения в Постановление Пленума Верховного суда (ВС) РФ о практике рассмотрения дел о преступлениях экстремистской направленности. В данном Постановлении ВС призвал судей внимательнее относиться к интернет-публикациям и учитывать контекст, комментарии и другие факторы при оценке того или иного сообщения.

Прокурор в прениях заявил о том, что приговор Пресненского суда является законным и обоснованным, однако, по мнению надзорного ведомства, при вынесении решения была применена неправильная редакция статьи 282 УК РФ. В связи с этим Мосгорсуду была адресована просьба привести приговор в соответствии с законом.

В своем последнем слове Носик выражал явное несогласие с приговором и указывал на отсутствие доказательств того, что он позволил себе высказывания экстремистского характера.

Антон Носик — известный деятель Рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

Поводом для уголовного преследования Носика стала его статья о ситуации в Сирии. Блогер вину в экстремизме и настаивает на том, что просто высказал свое мнение.