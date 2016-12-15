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Судья МГС разрешил блогеру Носику не снимать кипу в зале суда

Контекст
Теги: Экстремизм, Московский городской суд, Антон Носик, Москва, Россия
15:06 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Судья Московского городского суда разрешил блогеру Антону Носику, осужденному к штрафу в размере 500 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды, не снимать кипу в помещении, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Сегодня Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Сергея Бадамшина на приговор Пресненского суда Москвы в отношении Носика.

В начале заседания, председательствующий судья попросил известного блогера снять головной убор, но после возражений осужденного разрешил оставить его.

"Кипа - это знак уважения к Богу в Иудаизме, я религиозный человек и не могу ее снять", - пояснил Носик, который помимо гражданства РФ также имеет израильское гражданство.

Ранее, 3 октября Пресненский суд в своем приговоре признал Носика виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ "возбуждение ненависти и вражды" и назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Антон Носик — известный деятель Рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

Поводом для уголовного преследования Носика стала его статья о ситуации в Сирии. Блогер вину в экстремизме и настаивает на том, что просто высказал свое мнение.

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Судья МГС разрешил блогеру Носику не снимать кипу в зале суда

15:06 15/12/2016 Судья Московского городского суда разрешил блогеру Антону Носику, осужденному к штрафу в размере 500 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды, не снимать кипу в помещении, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.
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