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Полковник запаса осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену

Контекст
Теги: Государственная измена, Московский городской суд, Москва, Россия
17:49 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд приговорил полковника запаса Алексея Синякова к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Приговором суда Синяков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что в соответствии с приговором, осужденный будет лишен специального звания — полковник запаса.

Как известно, уголовное дело маркировано грифом "секретно", поэтому судебные заседания проходили в закрытом режиме, а подробности дела не разглашаются.

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Полковник запаса осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену

17:49 15/12/2016 Мосгорсуд приговорил полковника запаса Алексея Синякова к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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