Содержание бизнесмена Полонского под стражей на время суда признано законным

пресс-служба Московского городского суда

19:15 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд признал законным оставление без изменения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Сергея Полонского на время судебного разбирательства по делу о мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", сообщила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Жалоба адвоката Алексея Цаплина на постановление Пресненского суда Москвы от 7 ноября об оставлении меры пресечения в отношении Полонского без изменения до 27 апреля 2017 года была отклонена Мосгорсудом", - уточнила собеседница агентства.

Слушания по делу о хищениях при строительстве жилых комплексов проходят в Пресненском суде. На заседании 8 декабря прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего Полонский выразил категорическое несогласие с тем, что ему инкриминируют совершение мошенничества в особом крупном размере.

Подсудимыми по делу также являются руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.