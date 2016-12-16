Суд отказался отпустить под домашний арест экс-главу Коми Гайзера

22:22 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Мосгорсуд продлил срок заключения под стражу бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в четверг в суде.

"За 15 месяцев под стражей в представленных суду документах не было отражено ни одного подтверждения наличия у меня заявленных богатств! Арест наложен на моё единственное задекларированное имущество: квартиру в блочном доме, гараж. Моя дочь не проживает в Англии. Она присутствует на всех заседаниях. Живёт и работает в Москве", - сказал суду Гайзер.

По его словам, следствие "всевозможными методами" препятствует его общению с адвокатами.

"Мне не позволяется при ознакомлении с документами обсуждать с адвокатами свою позицию. Я прошу перевести меня под домашний арест как единственный способ получения гарантированного Конституцией права на защиту", - сказал обвиняемый.

Суд, в свою очередь, посчитал доводы защиты Гайзера несостоятельными, а ходатайство следствия о необходимости продления ему ранее избранной меры пресечения - обоснованным. По решению суда, в СИЗО Гайзер пробудет ещё 3 месяца, всего до 19 марта.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет РФ назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Гайзер, бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, экс-председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, а также предприниматели Лев Либинзон, Михаил Хрузин, Игорь Кудинов и ряд других фигурантов дела.

В августе один из фигурантов дела — гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн — умер в московском СИЗО "Матросская тишина".