Суд арестовал имущество экс-министра Улюкаева по делу о взятке

09:51 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы санкционировал арест десяти земельных участков и жилого дома, принадлежащих бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам собеседницы агентства, арест наложен на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца. Мосгорсуд признал это решение законным.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

Вечером 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил своим Указом Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.