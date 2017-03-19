Суд в Москве отменил решение об аресте имущества информатора WADA Родченкова
Контекст
МОСКВА, 16 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Московский городской суд отменил решение о наложении ареста на имущество бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, фигуранта дела о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пятницу РАПСИ в пресс-службе суда.
"Сегодня суд направил на пересмотр вопрос об аресте земельного участка и дома, принадлежащего Родченкову", - пояснили в суде.
Ранее Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. В отношении экс-главы лаборатории возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.
Утверждения Родченкова о том, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого Всемирное антидопинговое агентство провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016.