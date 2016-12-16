Суд признал законным внесение "Мемориала" в реестр иноагентов

12:38 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (Международный Мемориал) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отказал «Мемориалу» в удовлетворении административного иска к Министерству юстиции РФ об оспаривании распоряжения о внесении некоммерческой организации в реестр иноагентов и обязании устранить допущенные госорганом нарушения.

По мнению международного «Мемориала» внесение в список иноагентов влечет для организации ряд негативных последствий, включая более частые поверки со стороны госорганов, необходимость проведения ежегодного финансового аудита, обязанность выполнять обременительные мероприятия в части отчетности, маркировать распространяемые информационные материалы.

Как следует из материалов дела, Минюст приводил ряд размещенных на сайте «Мемориала» публикаций по общественно значимым вопросам в качестве примера осуществления организацией политической деятельности.

По мнению административного истца данная оценка деятельности не является правильной, поскольку в спорных материалах речь идет о реализации права на выражение мнения.

В начале заседания представители административного истца просили суд приобщить разъяснения Минюста, из которых следует, что «Мемориал» является международной организацией в части запрета осуществления общественной деятельности на территории РФ.

«Согласно постановлению Конституционного суда (КС) РФ, международная организация априори не может быть отнесена к иностранным агентам. Некоторые члены организации высказывают свое мнение, но указывая свою принадлежность к «Мемориалу» они преследуют цель скорее подтвердить свою компетенцию в определенных вопросах. Данное обстоятельство не должно трактоваться как факт осуществления политической деятельности всем обществом», — заявила представитель административного истца.

На заседании выступил член правления «Мемориала» Ян Рачинский, который также отрицал политический характер деятельности общества, которое объединяет людей с противоположными взглядами «от анархических до монархических».

Представитель административного ответчика Екатерина Алексеевская настаивала на том, что «Мемориал» все же зарегистрирован в России, является российским юридическим лицом, вследствие чего со стороны общества имеет неправильное понимание понятия «международная организация». Минюст обращал особое внимание на то, что ограничение прав допускается Конституцией в целях защиты основ конституционного строя, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а кроме того так называемый закон «об иностранных агентах» получил соответствующую оценку со стороны КС РФ.

«Минюст расценивал как факты политической деятельности те высказывания деятелей организации, которые сопровождались указанием на принадлежность к ней. Из этого следует, что в указанных случаях заявления лиц прочно ассоциируются с самим «Мемориалом», — заявила Алексеевская.

Представитель административного ответчика также подчеркнула, что мнение истца о «статусе международной организации» возникло исходя из наличия филиалов общества за рубежом и заграничной регистрации, но в действительности наличие записи о регистрации «Мемориала» в РФ делает общество, в первую очередь, российским.

«Это наша российская организация и мы никому ее не отдадим», — добавила Алексеевская.

Ранее в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки, в период с 5 по 30 сентября был установлен факт соответствия «Мемориала» признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. При этом, по мнению государственного органа, некоммерческая организация нарушила закон, не обратившись самостоятельно с заявлением о включении в реестр иностранных агентов.

Кроме того, 7 декабря Тверской суд Москвы признал общество «Мемориал» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях — «Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В России официально зарегистрированы и действуют две крупные сетевые структуры «Мемориала»: Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (Российский Мемориал) и МОО «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (Международный Мемориал).

В Международный Мемориал входят 52 организации: 41 из России, 6 — из Украины, по одной из Германии, Италии, Франции, Латвии, Казахстана.