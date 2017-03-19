Полонский, обвиняемый в хищении, утверждает, что сам стал жертвой преступления

пресс-служба Московского городского суда

15:50 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский, обвиняемый в мошенническом хищении денег при строительстве элитных жилых комплексов, утверждает, что сам стал жертвой преступления, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы, где проходит допрос обвиняемого.

"Нас обвиняют, что мы не построили дом (прим. — речь идет о комплексе "Кутузовская миля"). Но должны ли были мы его строить? Нет, есть застройщик — компания ФЦСР, которая в одностороннем порядке расторгает инвестиционный контракт. Следствие указывает, что мы до 2010-2011 годов могли строить, но мы не могли. Это мошенничество. Глупо было бы не построить дом, когда уже столько было сделано", — сказал Полонский. По словам обвиняемого, денежная сумма, которую получила компания ФЦСР после таких действий, составляет 10 миллиардов рублей, из которых украдено 7,5 миллиарда рублей. Он также настаивает на том, что именно компания "Миракс Групп" вытащила компанию-застройщика из кризиса и задолженностей.

Подсудимыми по делу также являются руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта", входившего в состав "Миракс Групп", Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

Как пояснил РАПСИ адвокат Полонского Алексей Цаплин, суть обвинения по эпизоду с "Кутузовской милей" сводится к тому, что бизнесмен полученные деньги вкладчиков направил не на продолжение строительства дома, а на строительство башни "Федерация".

"Деньги вкладчиков некоим образом не были никуда направлены. Это конфликт застройщика (ФЦСР) и инвестора ("Миракс Групп"), расторжение контракта путем предоставления в Арбитражный суд документов о том, что Полонский якобы не выдерживает график финансирования, который был сфальсифицирован. Нет претензий к Полонскому. Там было 106 человек, 80 из которых уже заключили договор долевого участия", — отметил защитник.

Что касается эпизода с "Рублевской ривьерой", то, по данным защиты, де факто в настоящее время никаких потерпевших нет, так как всем дольщикам была выплачена компенсация.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Решением суда Полонский заключен под стражу на срок до 27 апреля 2017 года.