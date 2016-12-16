Суд проверит законность продления ареста предполагаемого подельника мэра Владивостока

пресс-служба Мосгорсуда

16:54 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 19 декабря проверит законность продления ареста директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, обвиняемого в коммерческом подкупе по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов, представляющих интересы обвиняемого Лушникова, назначено на19 декабря 2016 года", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

Кроме того, в 2012-2014 годах Пушкарев передал Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа. За это Лушников, вопреки законным интересам и уставным целям деятельности возглавляемого им предприятия, действуя в интересах Пушкарева и группы компаний "Востокцемент", обеспечил приобретение у входящих в указанную группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог города Владивостока, настаивает следствие.