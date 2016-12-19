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Обжалован арест депутата Новгородской облдумы по делу о мошенничестве

Контекст
Теги: Мошенничество, Останкинский суд Москвы, Москва, Россия
11:07 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Останкинский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу сроком до 7 февраля депутата Новгородской областной думы шестого созыва Юрия Ивлева в рамках дела о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба на арест Ивлева, дата ее рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, Ивлев был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, депутату было известно о расследовании уголовного дела, в рамках которого обвиняемые содержатся под стражей. Решив извлечь из этого выгоду, чиновник сообщил знакомому одного из обвиняемых недостоверные сведения о том, что он якобы имеет большие связи в правоохранительных органах и за 2 миллиона долларов может положительно повлиять на ход расследования уголовного дела, а также решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам на более мягкую.

 

 

 

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Обжалован арест депутата Новгородской облдумы по делу о мошенничестве

11:07 19/12/2016 Останкинский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу сроком до 7 февраля депутата Новгородской областной думы шестого созыва Юрия Ивлева в рамках дела о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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