Продление ареста предполагаемому подельнику мэра Владивостока признано законным

12:43 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, обвиняемого в коммерческом подкупе по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление Басманного суда Москвы от 28 ноября о продлении срока ареста обвиняемого до 28 февраля 2017 года.

В качестве одного из основных доводов о незаконности и необоснованности обжалуемого постановления Басманного суда защитниками Лушников было указано, что, обосновывая необходимость продления срока содержания обвиняемого под стражей, органы следствия в нарушение норм УПК ссылались на результаты оперативно-розыскной деятельности.

"Как при первоначальном избрании меры пресечения в отношении моего подзащитного, так и при последующих продлениях суд первой инстанции принимал решения исключительно на основе домыслов и предположений о наличии предусмотренных законом оснований для содержания под стражей", - заявил один из адвокатов.

Второй защитник поддержал доводы своего коллеги и обратил внимание на то, что суд первой инстанции не исследовал и не дал должную оценку решениям арбитражных судов о признании незаконным и отмене акта федерального антимонопольного органа, положенного в основу обвинения. По мнению адвоката, выводы следствия о совершенных вопреки интересам предприятия действиях директора МУПВ "Дороги Валадивостока" в действительности основаны на отмененном решении ФАС.

Также защита опровергла заявления следствия о наличии кредиторской задолженности в размере 800 миллионов рублей у возглавляемой Лушниковым организации.

Кроме того, адвокатами было заявлено ходатайство об изменении избранной в отношении обвиняемого меры пресечения на домашний арест.

Участвовавший в заседании в порядке видеоконференцсвязи Лушников поддержал доводы своих защитников и заявил о непричастности к совершению инкриминируемых ему преступных деяний.

"Я всегда был добропорядочным гражданином, придерживался "государственнических" идей - о функционировании системы разделения властей. Но последние решения Басманного суда меня разочаровали, складывается впечатление, что судья выносил заранее принятое решение, не вдаваясь в подробности представленных в материалах дела документов", - сказал обвиняемый.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, настаивала на том, что заявленные защитой доводы получили надлежащую оценку судьей Басманного суда. Также, по мнению надзорного ведомства, материалами дела подтверждается обоснованность предварительных выводов следствия о причастности Лушникова к совершению инкриминируемого деяния.

"Также считаю, что оснований для удовлетворения ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест не имеется. Прошу суд отказать защите в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить постановление Басманного суда от 28 ноября без изменений", - заключила прокурор.

По версии следствия, в 2009-2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, и в том числе его брат Андрей, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

Кроме того, в 2012-2014 годах Андрей Пушкарев передал Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа. За это Лушников, вопреки законным интересам и уставным целям деятельности возглавляемого им предприятия, действуя в интересах Пушкарева и группы компаний "Востокцемент", обеспечил приобретение у входящих в указанную группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог города Владивостока, настаивает следствие.

Срок предварительного следствия продлен до 31 мая 2017 года.